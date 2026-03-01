Unfall zwischen Monzelfeld und Annenberg: PKW kollidiert mit Baum — drei Verletzte

BERNKASTEL-KUES. Am Freitag, 27.2.2026, kam ein PKW auf der K93 zwischen Monzelfeld und Annenberg gegen 20.30 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug, welches mit fünf Insassen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren besetzt war, mit einem Baum in dem dortigen Waldgebiet.

Drei der Fahrzeuginsassen, so auch die 22-jährige Fahrerin, wurden hierbei verletzt und mussten durch drei Rettungsfahrzeuge des DRK sowie des Malteser Hilfsdienstes vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Verletzungen nicht schwerwiegend gewesen sein. An dem VW Kombi entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

