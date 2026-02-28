++ Aktuell: Räumung in Trier Galerie — Dieb sprüht massiv mit Pfefferspray ++

0
Foto: lokalo.de (se)

TRIER. Gegen 15.05 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei Trier ein. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Ladendieb durch den Filialleiter eines Geschäftes im Untergeschoss der Trier Galerie angesprochen. Der flüchtige Ladendieb sprühte massiv mit Pfefferspray.

Mehrere Personen klagten über Atemprobleme. Der vermeintliche Ladendieb wurde durch Besucher der Trier-Galerie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und in Gewahrsam genommen.

Aktuell dauert der Polizeieinsatz an. Aufgrund der Kontamination mit Pfefferspray wird die Trier-Galerie in den betroffenen Bereichen aktuell geräumt, um eine gefahrlose Lüftung durch die Feuerwehr zu gewährleisten.

Besucher werden gebeten, sich ruhig zu verhalten, den Anweisungen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Folge zu leisten und die Trier-Galerie zu verlassen. Nach Lüftung kann die Trier-Galerie nach einem angemessenen Zeitraum wieder betreten werden. Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

