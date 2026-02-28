Trier: Gartenhaus brennt – Berufsfeuerwehr rückt nach Euren aus

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-Euren zu einem Feuerwehreinsatz.

Grund für den Einsatz in der Straße „In den Särken“, der um 15.51 Uhr begann ist ein gemeldeter Vollbrand eines Gartenhauses.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier und der Feuerwehr Euren sind vor Ort und haben die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Im Einsatz sind 25 Kräfte vom Löschzug der Feuerwehrwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr mit Einsatzleitwagen, und die Freiwillige Feuerwehr Euren.