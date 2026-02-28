Protest gegen Gründung von AfD-Jugend im Saarland — Sitzblockade vor Parteizentrale

Mehrere hundert Menschen protestieren in Saarbrücken gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland. Die Polizei zählt bis zu 350 Teilnehmer.

SAARBRÜCKEN. Mehrere hundert Menschen haben in Saarbrücken gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation demonstriert. Nach Angaben der Polizei waren rund 200 Teilnehmer angemeldet, in der Spitze zählten die Einsatzkräfte etwa 350 Demonstranten. Die Veranstalter sprachen von rund 500 Teilnehmern.

Anlass war eine Gründungsversammlung für den Landesverband der Jugendgruppierung Generation Deutschland in der Landesgeschäftsstelle der AfD. Die Organisation gilt als Nachfolge der aufgelösten Jungen Alternative.

Zu der Gegenkundgebung hatte die «Initiative gegen Rassismus und AfD» aufgerufen. Die Neugründung sei ein Täuschungsmanöver, nachdem die frühere Jugendorganisation vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden war, sagte der Sprecher der Initiative, Dennis Kundrus. Im Saarland handele es sich weitgehend um dieselben Akteure wie zuvor.

Sitzblockade vor Parteizentrale

Die Versammlung habe zunächst friedlich begonnen, sagte ein Polizeisprecher. Im Verlauf sei es jedoch zu einer Sitzblockade vor der Parteizentrale gekommen. «Hierzu musste der Verkehr gesperrt werden», sagte der Sprecher. Nach mehrfacher Ansprache habe sich die Blockade aufgelöst. Zwei vermummte Teilnehmer hätten versucht, eine Polizeisperre zu durchbrechen. Beide Personen seien fixiert und in Gewahrsam genommen worden.

Die AfD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. (Quelle: dpa)