++ Trier aktuell: Schwerer Unfall auf Römerbrücke — Person in Fahrzeug eingeschlossen ++

Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, findet gegenwärtig ein größerer Einsatz auf der Römerbrücke statt.

Grund des Einsatzes, der um 12.13 Uhr begonnen hat, ist ein Verkehrsunfall. Laut Erstmeldung handelt es sich um einen Auffahrunfall. Eine Person ist im Fahrzeug
eingeschlossen. Insgesamt sind vier Personen betroffen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Im Einsatz befinden sich die Rüstzuge der Feuerwache eins und zwei mit Einsatzleitwagen, zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt rund 20 Einsatzkräfte.

