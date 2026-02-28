Alkoholisierte Fahrerin mit positivem Cannabistest: Unfälle in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale zwei Verkehrsunfälle, einer davon unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Am 28.2.2026 wurde gegen 4 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Rippweiler-Barrière gemeldet, bei dem ein PKW verunglückt war. Die Polizei fand zunächst nur den verunfallten Wagen vor. Einige Zeit später konnte die Fahrerin ermittelt werden. Diese kehrte zum Unfallort zurück und gab zu, die Verursacherin des Unfalls zu sein. Sie gab an, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben und gegen ein Verkehrsschild gestoßen zu sein. Es wurde festgestellt, dass die Fahrerin Alkohol konsumiert hatte. Zudem fiel der Test auf Cannabis positiv aus, woraufhin im Krankenhaus eine Blut- und Urinprobe entnommen wurde. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ihr zugestellt.

Am Freitag, 27. Februar 2026, ereignete sich zwischen 21.10 Uhr und 21.15 Uhr ein Unfall auf der Strecke zwischen Schoenfels und Kopstal. Ein von Kopstal in Richtung Schoenfels fahrendes Auto überholte in einer Kurve das Fahrzeug des späteren Opfers. Während des Überholvorgangs kam ein Wagen aus der Gegenrichtung. Das Opfer musste ausweichen und landete im Graben, wobei sein Fahrzeug beschädigt wurde. Es wurde niemand verletzt. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht wurde erstattet.

Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Vorfall verfügen, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Capellen/Steinfort unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000 oder der E-Mail-Adresse [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)