Kollision mit Baum im Westerwald: Fahrer schwerverletzt — Strecke voll gesperrt

MÜNDERSBACH. Am 28.2.2026 gegen 5.13 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg ein Verkehrsunfall zwischen Freirachdorf und Mündersbach gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer im dortigen Bereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der genannten Streckenabschnitt war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)