Gassi-Gehen eskaliert völlig: Hundehalter geraten aneinander

0
Die Hundebesitzer gerieten handfest aneinander. Foto: picture alliance / dpa

BINGEN/WEILER – Ein Mann und eine Frau sind wegen ihrer Hunde in Weiler bei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) handfest aneinander geraten.

Wie die Polizei berichtete, war die Frau am Morgen mit ihrem Vierbeiner spazieren, als ein unangeleinter anderer Hund auf die Straße rannte und auf ihr Tier zusprang.

Die Frau berichtete der Polizei, sie habe sich schützend vor ihren Hund gestellt und versucht, den anderen auf Abstand zu halten.

Der Besitzer sei dann seinem Tier gefolgt und habe sie beleidigt und mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Ein Rettungsdienst rückte aus und versorgte die Frau, auch die Polizei wurde alarmiert.

Sie stellte den 57-jährigen anderen Hundebesitzer zur Rede. Der habe erklärt, er habe die Frau nicht geschlagen – vielmehr habe sie nach seinem Hund getreten. Am Ende leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.

Vorheriger ArtikelFünf Autos krachen auf A3 zusammen: Frau mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.