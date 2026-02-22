Fünf Autos krachen auf A3 zusammen: Frau mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Fünf Autos krachen auf der Autobahn zusammen – eine Frau wird schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Was bisher über den Unfall am späten Nachmittag bekannt ist.

Fotro: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

NEUSTADT/WIED. Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Nähe von Neustadt/Wied sind am späten Nachmittag fünf Fahrzeuge ineinander gekracht. Mindestens eine Frau wurde dabei schwer verletzt, sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Wie genau es zu dem Crash kam, ist noch unklar. Die A3 wurde in Richtung Frankfurt für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Inzwischen sei ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben, hieß es. (Quelle: dpa)

