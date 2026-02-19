Trier: Testwoche für das neue Stadtinformationssystem

TRIER – Die Stadtwerke Trier (SWT) haben die technische Abnahme des neuen Stadtinformationssystems erfolgreich abgeschlossen und führen ab nächsten Montag, 23. Februar 2026, eine Testwoche durch.

In dieser Phase wird unter realen Bedingungen das Zusammenspiel aus LED-Anzeigern, Datenanbindungen und der KI-gestützten Steuerungssoftware getestet. Dabei werden alle relevanten Prozesse – von der Datenübertragung bis zur Darstellung im Stadtbild – einmal vollständig durchlaufen, um einen stabilen und zuverlässigen späteren Betrieb sicherzustellen.

Anfang März werden die Displays vorübergehend wieder abgeschaltet, um Feinjustierungen vorzunehmen. Der Regelbetrieb ist ab dem zweiten Quartal vorgehsehen – unter anderem mit der Echtzeitanzeige freier Parkplätze. Die KI-Plattform lernt im Hintergrund kontinuierlich weiter.