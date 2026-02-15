Auto geht auf Bundesstraße B9 in Flammen auf

Foto: dpa / Symbolbild

RÜLZHEIM/GERMERSHEIM – Das Auto einer 29-jährigen Frau ist auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim (Landkreis Germersheim) ausgebrannt.

Der Wagen habe aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin sei unverletzt geblieben.

Die 29-Jährige habe ihr Auto auf Höhe der Anschlussstelle Rülzheim-Süd rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen können.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr habe das Auto bereits komplett in Flammen gestanden, so die Einsatzkräfte. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Germersheim den Angaben zufolge anderthalb Stunden voll gesperrt.

