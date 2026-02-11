Einbruchserie im Raum Trier: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mehreren Taten

TRIER – Die Kriminalpolizei Trier verzeichnete am vergangenen Wochenende eine Serie von Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet sowie im Umland. Zwischen dem 5. und 7. Februar kam es zu insgesamt fünf gemeldeten Vorfällen.

Die Täter suchten dabei gezielt Einfamilienhäuser und Wohnungen in Greimerath, Baldringen und Trier auf. In den meisten Fällen verschafften sie sich über Fenster oder Terrassentüren gewaltsam Zutritt.

Tathergang und Schadenslage im Detail

In Greimerath drangen Unbekannte in der Scheidener Straße ein und suchten gezielt nach Schmuckstücken. In Baldringen und der Trierer Weidegasse blieb es nach ersten Erkenntnissen beim Durchsuchen der Räumlichkeiten. In der Adolph-Kolping-Straße in Trier gelang es den Tätern jedoch, Wertgegenstände zu entwenden. Ein weiterer Versuch in der Hockweiler Straße scheiterte glücklicherweise. Die Täter brachen ihr Vorhaben dort ab, nachdem sie bereits ein Fenster geöffnet hatten.

Kriminalpolizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten. Da die Einbrüche teilweise am helllichten Tag stattfanden, hofft die Polizei auf aufmerksame Nachbarn oder Passanten. Haben Sie im Bereich der betroffenen Straßen verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Rufnummer 0651 983-43390 entgegen. Die Polizei rät zudem zur Überprüfung der eigenen Sicherungssysteme an Fenstern und Türen.