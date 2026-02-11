Luxemburg: Geisterfahrer, Machete bei Dealer gefunden, Hund schwer verletzt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet am heutigen Mittwoch u.a. einen alkoholisierten Geisterfahrer auf der Autobahn, einen Waffenfund bei einem mutmaßlichen Drogendealer sowie eine Zwischenfall zwischen zwei Hunden, bei dem einer der Hunde schwer verletzt wurde.

Am 11.2.2026, gegen 3.20 Uhr, wurde ein Auto gemeldet, das sich entgegen der Fahrtrichtung auf der A4 befand und schließlich rückwärts die Ausfahrt Pontpierre herabfahren würde. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf dem CR13 stoppen. Bei der Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Führerschein wurde eingezogen.

Am Nachmittag des 10.2. wurde eine Polizeistreife auf eine Übergabe zwischen zwei Personen in der Route de Luxembourg in Pétange aufmerksam, bei der der Verdacht bestand, dass es sich um Drogen handeln könnte. Die beiden Männer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Bei einem der Männer wurde eine kleine Menge Cannabis aufgefunden. Beim anderen Mann konnten Bargeld, ein Joint sowie ein Schlagring sichergestellt werden. Es wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei diesem durchgeführt. Dabei konnten weitere Drogen, diverse Drogenutensilien, eine Schreckschusspistole sowie eine Machete aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

Am 9.2. kam es gegen 12.40 Uhr auf dem Wanderweg „Sendemast“ in Dudelange zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden, bei dem einer der beiden Hunde schwer verletzt wurde.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Vorfall verfügen, sich an die Polizeidienststelle Dudelange unter der Telefonnummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu wenden.

Am späten Nachmittag des 10.2. wurde ein Mann am Bahnhof in Ettelbrück gemeldet, der randalieren würde. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den offensichtlich alkoholisierten Mann antreffen. Aufgrund seines Zustands und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)