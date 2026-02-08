Trier: Vermessung der Konrad-Adenauer-Brücke pünktlich abgeschlossen

TRIER – Wie die Stadt Trier am Sonntag mitteilt, ist die Vermessung der Konrad-Adenauer-Brücke im Vorfeld der Generalsanierung ist am Sonntag kurz nach 15 Uhr zwei Stunden früher als geplant abgeschlossen worden.

Die Ämter StadtRaum und Amt für Bodenmanagement und Geoinformation hatten am Samstag und Sonntag mit insgesamt vier Teams (darunter zwei externe Büros sowie die Hochschule Trier) eine 3-D-Laserscan-Vermessung der Brücke von Innen und Außen vorgenommen. Dabei wurden Millionen von Datenpunkten gesammelt, mit denen ein millimetergenaues Bild der Brücke generiert werden kann.

Dieses 3-D-Modell dient als Grundlage bei der anstehenden Generalsanierung der Brücke, die derzeit geplant wird. Die Arbeiten zur Sanierung sollen 2028 beginnen und in einzelnen Etappen rund drei Jahre dauern. Die Konrad-Adenauer-Brücke ist die einzige im Stadtgebiet, die Schwerlastverkehr aufnehmen kann. Deshalb hat ihre Sanierung Priorität. Baudezernent Dr. Thilo Becker dankte den beteiligten Ämtern und den externen Vermessungsbüros sowie der Hochschule Trier für die schnelle und gute Arbeit am Wochenende. Die Vermessung war nur bei Tageslicht möglich, außerdem musste die Brücke erschütterungsfrei sein. Deshalb war die Brücke am Samstag und Sonntag voll gesperrt. Dies hatte vor allem am Samstag zu Verkehrsbehinderungen auf den Uferstraßen geführt. Becker dankte den Triererinnen und Trierern für ihr Verständnis.

Die Vollsperrung nutzte das Amt StadtRaum außerdem am Sonntagvormittag für eine Hochwasserschutzübung. Das mobile Hochwasserschutzsystem der Stadt wurde am westlichen Ufer testweise auf- und wieder abgebaut. Im Falle eines Hochwasserereignisses kann damit die Konrad-Adenauer-Brücke befahrbar gehalten werden.