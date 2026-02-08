Piesport: Biker kracht in Leitplanke und wird schwer verletzt

PIESPORT – Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall aus noch unklarem Grund in einer Linkskurve auf der an der Stelle abschüssigen Strecke. In der Folge des Unfalls sei der Motorradfahrer auch mit einer Leitplanke kollidiert. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte gibt es bislang nicht.

Der Mann wurde erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn voll gesperrt.