Nach Brand von Wohnhaus: Feuerwehr findet totes Ehepaar

HERMERSBERG/SÜDWESTPFALZ – Nach dem Löschen eines Wohnhausbrandes in Hermersberg (Landkreis Südwestpfalz) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei tote Menschen gefunden.

Bisherigen Erkenntnissen nach handele es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ihre Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob sie wegen des Feuers zu Tode kamen, sei noch unklar. Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar – die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.

Feuerwehreinsatz am Vormittag

Das Einfamilienhaus war am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und fanden die Menschen im Anschluss tot in dem Haus. Die Ermittlungen dauern an.