Angriff mit Küchenmesser: Eskalation unter Arbeitskollegen fordert zwei Verletzte

LUDWIGSHAFEN – Bei einem Streit unter sieben Arbeitskollegen in einer Wohnung in Ludwigshafen soll ein Mann ein Küchenmesser gezückt und damit einen Mitbewohner angegriffen haben.

Der 34-Jährige habe den Versuch abgewehrt und den mutmaßlichen Angreifer gegen einen Schrank gestoßen, teilte die Polizei mit. Dadurch sei dieser schwer im Gesicht verletzt worden, auch durch mehrere Brüche. Der 34-Jährige habe Schnittverletzungen an den Armen erlitten.

Der 41 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Arbeitskollegen am späten Samstagabend in Streit gerieten und der Streit dann derart eskalierte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die beiden Mitbewohner seien «nicht unerheblich» alkoholisiert gewesen, eine Blutprobe sei angeordnet worden.