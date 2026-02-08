Von Auto überrollt – E-Scooter-Fahrer tödlich verletzt

EPPELSHEIM – Eine Autofahrerin hat in Eppelsheim (Kreis Alzey-Worms) einen auf dem Boden liegenden E-Scooter-Fahrer übersehen, überrollt und dabei tödlich verletzt.

Der Tretrollerfahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei er im Laufe der Nacht gestorben.

Warum der Mann bereits vor dem Unfall am Samstagabend auf der Fahrbahn lag, sei noch unklar und werde derzeit ermittelt. Ein Sturz aufgrund eines medizinischen Notfalls oder weitere Unfallbeteiligte könnten nicht ausgeschlossen werden.