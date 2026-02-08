Trier: Vorfall in der Innenstadt – OB dankt den Einsatzkräften

TRIER – Ein 35-Jähriger Mann, der mit einem gezogenen Messer in der Innenstadt unterwegs war, ist am Samstag, 7. Februar, bei einem Polizeieinsatz durch Schusswaffengebrauch verletzt worden.

Zuvor waren nach Angaben der Polizei zahlreiche Notrufe bei der Polizei sowie in der Integrierten Leitstelle eingegangen. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

„Noch kennen wir keine Hintergründe dazu, was sich gestern genau in der Trierer Fußgängerzone ereignet hat. Von daher verbieten sich Spekulationen oder voreilige Schlussfolgerungen. Die Hintergründe zu ermitteln, ist Sache von Polizei und Justiz. Ich bin mir sicher, die Behörden werden gründlich und genau aufklären, was passiert ist.

Was ich allerdings sehr genau weiß ist, dass es für alle Triererinnen und Trierer, die die Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 erlebt und erlitten haben, immer wieder schlimme Erinnerungen sind, die bei solchen Großeinsätzen mit viel Blaulicht in der Stadt lebendig werden. Zugleich bin ich aber sehr froh, dass am Samstag die Polizei und die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr so unglaublich schnell am Einsatzort waren. Das zeigt doch: Wir können uns in Trier auf Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr verlassen. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte.“