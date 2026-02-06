Feuerwehr St. Aldegund: Wehrführer im Amt bestätigt — stellvertretender Wehrführer ernannt

ST. ALDEGUND. Aufgrund des Ablaufs seiner Amtszeit musste der Wehrführer der Feuerwehr St. Aldegund neu gewählt werden. Für dieses Amt stellte sich der bisherige Wehrführer Arno Hermann erneut zu Wahl.

Die anwesenden Feuerwehrangehörigen wählten in der anschließenden Wahlversammlung Herrn Arno Hermann einstimmig zum Wehrführer. Bürgermeister Jürgen Hoffmann konnte Herrn Hermann anschließend auf die Dauer von 10 Jahren zum Wehrführer der Feuerwehr St. Aldegund ernennen.

In dieser Versammlung konnte auch der stellvertretende Wehrführer Florian Jatta endgültig bestellt und ernannt werden. Herr Jatta wurde bereits 2023 zum Stellvertreter gewählt. Aufgrund fehlender Ernennungsvoraussetzungen konnte die Ernennung aber noch nicht erfolgen. Nach zwischenzeitlicher erfolgreicher Absolvierung des Gruppenführer-Lehrgangs beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz lagen nun die Ernennungsvoraussetzungen vor.

Zudem freuten sich alle Anwesenden, dass mit Herrn Linus Justen ein neuer Ansprechpartner für die Jugendfeuerwehr gefunden werden konnte. Herr Justen erhält seine Bestellung nach Erreichens der notwendigen Ausbildung. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))