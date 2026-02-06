Diebstahlserie in der Eifel: Schmuck, Bargeld, Lautsprecher geklaut — drei Orte betroffen

COCHEM. In der Nacht von Mittwoch, 4.2.2026, auf Donnerstag, 5.2.2026, wurden in der Eifel verschiedene Diebstahlsdelikte verübt. In den Ortschaften Wirfus, Zettingen und Eulgem wurden aus mehreren unverriegelten PKWs Bargeld und in einem Fall eine Lautsprecherbox entwendet.

Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt. In Eulgem wurde aus einem Neubau elektrisches Werkzeug im Wert von ca. 1.000,- Euro gestohlen. Am Donnerstag wurde in Ulmen in der Straße Im großen Garten zwischen 900 und 16.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu die Terassentüre des Anwesens auf, um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Alle Räume wurden dürchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Cochem, Tel.: 02671- 9840. (Quellen: Polizeidirektion Mayen, dpa)