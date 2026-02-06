Ein Wort kann das andere geben, eine Situation eskalieren - gerade an Gerichten, wo es um teils schwere Delikte geht. Um die Sicherheit dort zu gewährleisten, wird in Rheinland-Pfalz mehrerlei getan.

MAINZ. In den Gerichten in Rheinland-Pfalz kann es immer mal wieder zu konfliktträchtigen Situationen kommen. Bei besonderen Anlässen können mobile Einsatzteams mit speziell geschulten Justizwachtmeistern unterstützen.

Davon gibt es zwei im Land, eines im Norden am Oberlandesgericht in Koblenz, ein zweites im Süden am Oberlandesgericht Zweibrücken. Wie diese Teams trainieren und arbeiten und was sonst noch für mehr Sicherheit in Gerichtssälen oder Hafträumen im Land getan wird, will Justizminister Philipp Fernis (FDP) heute (11.00 Uhr) gemeinsam mit Vertretern einer sogenannten Arbeitsgruppe Sicherheit in Mainz vorstellen. (Quelle: dpa)