Weltkrebstag: Klinikum Mutterhaus bekräftigt Versorgungsanspruch durch rezertifiziertes Onkologisches Zentrum

TRIER – Das Onkologische Zentrum am Klinikum Mutterhaus hat die Bestätigung für seine exzellente Versorgungsqualität erhalten.

Nach einer intensiven Prüfung im vergangenen Jahr sprachen die Auditoren der Deutschen Krebsgesellschaft die Empfehlung zur Rezertifizierung aus. Damit erfüllt das Haus weiterhin die strengen Qualitätskriterien und hohen Anforderungen der Fachgesellschaft. Die Auszeichnung gilt als Goldstandard in der Krebsmedizin und sichert eine spezialisierte, interdisziplinäre Versorgung von Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau.

Gebündelte Kompetenz für die Region

Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Frank Rücker, Leiter des Onkologischen Zentrums und Chefarzt der Inneren Medizin I, steht hinter der Rezertifizierung ein komplexes Netzwerk aus Spezialisten. Im Klinikum Mutterhaus arbeiten verschiedene Fachabteilungen – von der Onkologie und Chirurgie bis hin zur Radiologie und Psychoonkologie – eng verzahnt zusammen. Ziel ist es, für jeden Betroffenen einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen, der auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

Für das Klinikum Mutterhaus ist das Siegel der DKG ein Nachweis für die Verlässlichkeit der medizinischen Strukturen; es unterstreicht die Sicherheit für die Menschen in Trier und der Region, im Ernstfall medizinische Spitzenleistung direkt vor Ort zu erhalten. Gerade am Weltkrebstag bekräftigt das Haus damit seinen Anspruch, betroffenen Menschen nicht nur fachliche Exzellenz, sondern auch eine ganzheitliche Begleitung in einer schwierigen Lebensphase zu bieten.

Engagement der Mitarbeitenden als Schlüssel

Dieser Erfolg ist vor allem das Ergebnis der engagierten und professionellen Arbeit aller Mitarbeitenden. Der Fokus auf eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung steht im Zentrum der täglichen Arbeit, um den Herausforderungen einer modernen Krebstherapie jederzeit gerecht zu werden. Das Klinikum Mutterhaus festigt damit seine Rolle als einer der führenden Maximalversorger in Rheinland-Pfalz.

Weiterführende Informationen zum Onkologischen Zentrum sowie zu den speziellen Behandlungsangeboten finden Interessierte jederzeit online unter www.mutterhaus.de/zentren/onkologisches-zentrum.