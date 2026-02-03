++ Region: Gefrierender Regen macht Straßen glatt — Schnee in Sicht ++

Im Westerwald schneit es, in höheren Lagen sind bis zu drei Zentimeter möglich. Was der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

OFFENBACH. Gefrierender Regen sorgt heute in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland für gefährlich glatte Straßen. Der Regen zieht aus dem Südwesten in Richtung Nordosten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Außer in tiefen Lagen im Südwesten kann sich dadurch Glatteis bilden. Vor allem Richtung Westerwald geht der Regen in Schnee über. In höheren Lagen können ein bis drei Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Stürmisch auf den Bergen

Die Höchstwerte liegen zwischen null und sechs Grad. Auf den Bergen wird es windig, in exponierten Lagen sind starke bis stürmische Böen möglich. Die Glättegefahr hält stellenweise auch in der Nacht an.

Am Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt, teils heiter und meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen steigen auf acht bis zehn Grad, in Hochlagen bleibt es bei fünf Grad.

Stark bewölkt bis bedeckt wird es am Donnerstag. Am Nachmittag regnet es im Südwesten leicht. Mit null Grad im Westerwald und sonst meist zwei bis sechs Grad ist es wieder etwas kühler. (Quelle: dpa)