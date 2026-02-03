Schwertransport bleibt in Wittlich liegen — Verkehr muss umgeleitet werden

WITTLICH. Am 2.2.2026, gegen 1.50 Uhr, befuhr ein Schwertransport die Strecke vom Kreisverkehr Platten in Richtung der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr. Der Transport wurde polizeilich begleitet.

Im Bereich der Dr.-Oetker-Straße / Europastraße kam es zu einem technischen Defekt an einem Luftschlauch des Anhängers, wodurch eine Weiterfahrt nicht möglich war. Das Fahrzeug musste vor Ort stehen bleiben. Es wurden entsprechende Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Laufe des Tages wurde eine Umleitung eingerichtet. Gegen 17.00 Uhr war der Anhänger wieder repariert, so dass unter polizeilicher Begleitung eine Weiterfahrt möglich war.

Es kam am Vormittag des 2.2.2026 zu nicht gänzlich verhinderbaren Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen im Verkehrsfluss. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)