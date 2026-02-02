++GLÄTTEWARNUNG: Meteorologen sagen erhöhte Glättegefahr voraus ++

TRIER/SAARBRÜCKEN – In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes könnte es am Dienstagmorgen glatt werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht eine erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Die Meteorologen rechnen mit «markanter Glätte».

Für die Region Eifel-Hunsrück-Trier-Mosel-Saar warnen die Meteorologen gar vor einer „ungewöhnlichen Wetterlage mit akuter Blitzeis-Gefahr“.

Es bestehe eine Gefahr durch Glatteis. Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen und Verzögerungen sowie Behinderungen einplanen, hieß es.