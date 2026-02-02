Vier auf einen: Eskalation bei Abtreibungs-Kundgebung

KOBLENZ – Mehrere Teilnehmer einer Kundgebung von Abtreibungsgegnern sind in der Koblenzer Innenstadt angegriffen worden.

Eine Gruppe mit vier Tatverdächtigen habe vier Demonstranten leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem hätten die Täter bei der Kundgebung zum Thema «Öffentlicher Protest für das Recht auf Leben mit Gebeten» ein Banner heruntergerissen. Die Polizei unterband den Angaben zufolge eine weitere Auseinandersetzung und nahm drei der Männer in Gewahrsam.

Die Verdächtigen seien nach dem Ende der Kundgebung entlassen worden, hieß es weiter. Das Motiv für den Angriff werde ermittelt, es würden Zeugen gesucht. An der Kundgebung nahmen laut Polizei etwa zehn Menschen teil.