Bundespolizei Trier: 150 Quadratmeter Graffiti – Hoher Schaden an Reisezug!

Koblenz/Trier – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag, 1. Februar 2026, im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz einen dort abgestellten Reisezug großflächig mit Graffiti besprüht. Das teilte die Bundespolizei Trier mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Zug auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro.

Täter bislang unbekannt

Wer für die Tat verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an. Ob der Zug zum Tatzeitpunkt bereits für den nächsten Einsatz vorgesehen war, wurde zunächst nicht bekannt.

Solche Vorfälle verursachen nicht nur hohe Reinigungskosten, sondern führen häufig auch zu Betriebsstörungen und Ausfällen im Bahnverkehr.

Bundespolizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz gemacht haben, sich zu melden.

📞 Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 43678-0 entgegen.