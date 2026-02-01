Tradition trifft Zukunft: Aus Fahrschule Winter wird „Fahrkultur by Winter & Kimmlingen“ 

Mehr als 65 Jahre Fahrschule in Familienhand

TRIER. Kaum ein Name steht in Trier und der Region so sehr für die Führerscheinausbildung wie die Fahrschule Winter. Als Familienunternehmen steht die Fahrschule Winter seit Jahrzehnten für persönliche Betreuung, klare Standards und eine bodenständige Art und Atmosphäre, die viele in Trier sehr schätzen. Über die Jahre haben hier Generationen gelernt, sicher und verantwortungsvoll zu fahren.

Gegründet 1957 vom Großvater des heutigen Inhabers Christian Winter, wurde die Fahrschule stets in der Familie weitergeführt und genießt bis heute höchstes Ansehen. Die Tradition schafft Vertrauen: Viele Eltern heutiger Fahrschülerinnen und Fahrschüler haben ihren Führerschein einst selbst bei ‚Winter‘ gemacht.

Jetzt startet die Traditionsfahrschule unter neuem Namen in die Zukunft: „Fahrkultur by Winter & Kimmlingen GmbH“ – modern, zukunftsorientiert und, wie man es von der Fahrschule kennt: immer in Bewegung, immer am Puls der Zeit und natürlich mit dem gesamten Team an Bord!

Neuer Name, gleicher Anspruch – Junges Blut im Führungsteam

Bei der Fahrschule Winter war der Blick nach vorn nie ein Widerspruch zur langen Tradition – eher ein Teil davon. Die beiden Geschäftsführer der GmbH, Christian Winter und Jonas Kimmlingen stehen dabei genau für diesen Übergang: Erfahrung trifft frischen Enthusiasmus. Und weil Jonas längst zum Team gehört, ist dieser Schritt eine Kombination, die Sinn ergibt und sich schon seit einiger Zeit im Fahrschulbetrieb bewährt hat. Denn auch Jonas ist seit Jahren fest im Fahrschulbetrieb eingebunden, wurde im eigenen Haus ausgebildet und gefördert. Unterstützt von seinem Vater, Fahrlehrer-Urgestein Oli Kimmlingen, hat Jonas von klein auf die Leidenschaft fürs Fahren mitbekommen; bereits mit 20 Jahren zählte er zu den jüngsten Fahrlehrer-Anwärtern in Rheinland-Pfalz.

Wachstum in Schweich und neue Räume in Trier

Mit der Neuausrichtung geht es auch ganz konkret in der Region weiter nach vorn – Fahrkultur wächst gleich doppelt. In der kommenden Woche, am 2. Februar 2026, feiert die Fahrschule ihre Neueröffnung in Schweich (Standort: Im Pöhlen 4, 54338 Schweich) – in den bisherigen Räumen der Fahrschule Echternach, die ihren Betrieb weiterhin in Trier fortführt. Damit rückt „Fahrkultur“ noch näher an die Fahrschülerinnen und Fahrschüler im Umland heran – und macht Wege kürzer, Abläufe einfacher, Möglichkeiten größer.

Und auch in Trier steht der nächste Schritt an: Zum 1. März 2026 zieht die Trierer Filiale in neue, moderne Räumlichkeiten (Adresse: Hawstraße 1a, 54290 Trier9). Hell, einladend, hervorragend ausgestattet. Eines ist bei Inhaber Christian jedenfalls sicher: Halbe Sachen werden hier nicht gemacht. Der Umzug ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein echter Qualitätsschritt mit besseren Bedingungen, mehr Möglichkeiten, mehr Komfort – natürlich ohne den vertrauten Winter-Geist zu verlieren.

Vertrauter Anspruch, neue Möglichkeiten – gewohntes Teamwork

Beide Standorte sollen dabei denselben Maßstab erfüllen: freundliche Atmosphäre, zeitgemäße Ausstattung und eine gute Erreichbarkeit – so, dass man sich nicht nur gut ausgebildet fühlt, sondern auch wirklich gern hinkommt. Wie man es von der Fahrschule gewohnt ist, ist dieser Schritt natürlich Teamwork.

Das Team der Fahrschule (einfach „durchsliden“)

Vom „Pap“ über die Söhne Christian und Daniel Winter, Oliver Kimmlingen und Sohn Jonas sowie Wolfgang Wahlen sind alle gemeinsam an Bord und freuen sich, an den neuen Standorten loszulegen. Genau dieses Miteinander zeichnet die Fahrschule aus: ein Team mit echter Verbundenheit! Und wer das Team der Fahrschule Winter kennt, der ahnt schon: Auch „de Pap“ wird es sich nicht nehmen lassen, in der neuen Location wieder die ein oder andere Theoriestunde zu halten!

Ausblick: Mehr Angebote für Fahrschüler – jetzt auch LKW (C/CE)

Unter dem neuen Label Fahrkultur erweitert die Fahrschule ihr Angebot spürbar und stellt sich damit noch breiter für die Region auf. Künftig werden zusätzliche Kurse und Seminare angeboten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fahrschüler gerecht zu werden.

Ein echtes Highlight: Ab sofort bietet Fahrkultur auch den LKW-Führerschein (Klasse C und CE) an – also sowohl den Solo-LKW als auch den LKW mit Anhänger. Damit wird das Portfolio nicht nur größer, sondern auch für alle interessant, die beruflich durchstarten oder sich neue Perspektiven schaffen wollen.

Auch Theorie-Intensivkurse stehen auf dem Plan: Ab dem 30. März in Trier sowie ab 7. April in Schweich – eine kompakte Schulung, mit der man in wenigen Tagen die Theorieausbildung abschließen kann. Sprich: noch mehr Flexibilität und individuelle Möglichkeiten für Fahrschülerinnen und Fahrschüler.

Werte, die bleiben – mit Blick nach vorn

Die Werte und die Philosophie der Fahrschule bleiben bei der Neuaufstellung weiterhin der rote Faden des zukünftigen Handelns: Qualität in der Ausbildung, eine persönliche Betreuung jedes Einzelnen und top-moderne Fahrzeuge bilden weiterhin das Herzstück der neuen Fahrkultur.

„Wir stehen für Erfahrung und Vertrauen“ – und genau dieses vertraute Gefühl wird auch künftig spürbar bleiben, ob in Trier oder Schweich: mit respektvollem Umgang und geduldiger Begleitung vom ersten Theorieabend bis zur bestandenen Prüfung.

Mit viel Herzblut, frischem Elan und dem Blick nach vorn verbindet Fahrkultur by Winter & Kimmlingen GmbH dabei das Beste aus gestern und heute.

Die Trierer Traditionsfahrschule zeigt damit eindrucksvoll, wie man ein familiäres Erbe in eine moderne Zukunft führt – sicherlich sehr zur Freude ihrer jetzigen und künftigen Fahrschüler.