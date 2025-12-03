Schmuck und Bargeld geklaut: Einbrüche und Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag in den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten im Großherzogtum.

Am 3.12.2025, gegen 1.25 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Höhe der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass über die Busspur fuhr und eine rote Ampel missachtete. Das Fahrzeug wurde umgehend von den Beamten gestoppt. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 3.12., gegen 3.10 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Mamer, in Höhe der Kreuzung Route d’Arlon mit der Rue Henri Kirpach, auf ein Fahrzeug aufmerksam, das sehr langsam fuhr. Trotz deutlicher Haltezeichen, setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Er konnte allerdings kurze Zeit später gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am frühen Abend des 2.12. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Luxembourg-Clausen, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über eine Terassentür Zugang zum Inneren verschafften und mehrere Räume durchwühlten. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde später am Abend in ein Einfamilienhaus in der Rue de la Maragole in Lamadelaine gemeldet, bei dem ersten Informationen nach zwei Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften. Dort wurden sie allerdings von einer Bewohnerin überrascht. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des 2.12.2025 wurde der Polizei ein Diebstahl eines Mobiltelefons in der Oberstadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach das Opfer in Höhe der Place Guillaume von zwei bis dato unbekannten Tätern angerempelt wurde. Kurze Zeit später bemerkte das Opfer dann, dass sein Mobiltelefon entwendet wurde. Eine Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)