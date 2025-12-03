++ Region: Dichte Wolken, Regen, Glättegefahr in den kommenden Tagen ++

Dichte Wolken und Regen gibt es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In der Nacht ist lokal Glätte möglich.

MAINZ. In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Mix aus Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute dichte Wolken am Himmel und es regnet etwas bei Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.

Auch am Donnerstag bleiben die dichte Wolkendecke und der Regen. In der Nacht zu Freitag ist bei Temperaturen zwischen 3 und minus 1 Grad stellenweise Glätte möglich. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken, zu Samstag zieht es in der Nacht zu. Am Samstag soll es bedeckt und regnerisch sein bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. (Quelle: dpa)