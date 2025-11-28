Mit Köderboxen gegen Ratten beim Bahnhof Konz – regelmäßige Kontrolle

KONZ. Am Biomüll-Containerstandort am Konzer Bahnhof werden Köderstationen aufgestellt, um gegen die Ratten vorzugehen, die dort in letzter Zeit vermehrt aufgetreten sind.

Durch die Boxen ist dafür gesorgt, dass andere Tiere und insbesondere Kinder nicht ohne weiteres an die Köder gelangen können. Zudem ist der Wirkstoff in den Ködern so gering dosiert, dass größere Lebewesen als Ratten bei Verzehr keinen Schaden davontragen sollten.

Als Vorsichtsmaßnahme sollten Eltern in den nächsten Wochen in diesem Bereich trotzdem besonders auf ihre Kinder achten. Hundehalter werden gebeten, dort ihre Hunde für die Dauer der Aktion an der kurzen Leine zu führen.

Ein professioneller Schädlingsbekämpfer wird den Standort regelmäßig inspizieren. Nach zwei Wochen wird gemeinsam mit der ART entschieden, wie weiter vorgegangen wird.

Die Stadt bittet Nutzerinnen und Nutzer nach wie vor darum, an dem Containerstandort besonders auf Sauberkeit zu achten: Bitte schließen Sie die Klappe der Biomüll-Behälter nach dem Einwerfen der Tüten bzw. des Mülls wieder! Entsorgen Sie Nahrungsabfälle nicht vor der Tonne, sondern in der Tonne! Achten sie beim Einwerfen Ihres Biomülls darauf, dass keine Lebensmittelreste neben oder auf den Container fallen! (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)