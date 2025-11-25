Mysteriöser Fund: Sammelkarten von „Magic: The Gathering“ in Wittlich gefunden

Mysteriöser Fund in Wittlich: Wer lässt wertvolle «Magic»-Karten in Sammlerkartons zurück? Die Polizei sucht Hinweise und sichert die ungewöhnliche Entdeckung.

0
Foto: Polizei

WITTLICH. Die Polizei hat in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mehrere Sammelkarten des Spiels «Magic: The Gathering» in Kartons gefunden. «Die Karten befanden sich alle ordentlich sortiert und einzeln foliert in Sammlerkartons», teilte die Polizei mit.

Es sei unwahrscheinlich, dass die Karten entsorgt wurden. Sammelkarten dieses Spiels hätten «einen nicht zu unterschätzenden materiellen, aber meist noch höheren ideellen Wert». Die Polizei habe keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, könne eine solche aber auch nicht ausschließen. Es seien Spuren gesichert und die Karten sichergestellt worden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelTrier: Angelika Wolff und Elisabeth Kuhl feiern 100. Geburtstag – Knoblauch und Bewegung
Nächster ArtikelAktuell: Mysteriöser Leichenfund im Saarland – Fundort seit Jahren Szene-Treffpunkt!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.