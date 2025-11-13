Erfolgreiche Leichtathletinnen der Blandine-Merten-Realschule Trier geehrt

TRIER. Ende September 2025 gewannen Leichtathletinnen der Blandine-Merten-Realschule beim Internationalen Bodenseeschulcup in Kreuzlingen/Schweiz die Goldmedaille (lokalo.de berichtete). Nach dieser großartigen Leistung wurden sie vom Ministerium für Bildung zur traditionellen Ehrung der erfolgreichen Schulmannschaften aus Rheinland-Pfalz eingeladen.

Die Ehrung fand am 6. November 2025 in den Räumen der Unfallkasse in Andernach statt. Finanziell unterstützt von der Sparkasse Trier erfolgte die Fahrt mit einem Bus der Firma Thieltges nach Andernach, wo in den Räumlichkeiten der Unfallkasse zur Freude aller ein köstliches Buffet aufgebaut war. Nach dem Mittagessen ging es zum Foto-Shooting mit Vertretern und Vertreterinnen des Ministeriums, der Unfallkasse und der Sparkasse.

In der Turnhalle trafen sich anschließend die Mannschaften zur Ehrung; Herr Michael Stäudt und Frau Stefanie Kaul moderierten in Anwesenheit von Frau Elke Schott – alle aus dem Ministerium für Bildung – die Veranstaltung. Zum Rahmenprogramm gehörten sehr schöne Darbietungen auf hohem Niveau von Schülerinnen aus dem Bereich Turnen und Rhythmischer Sportgymnastik.

Am Ende der Veranstaltung gab es noch die Möglichkeit zu einem Gespräch und zu einem Foto mit Heiko Wiesenthal, der in der Sportart Sitzvolleyball viermal an Paraolympischen Spielen teilnahm und 2012 in London Bronze gewann.

Mit einem Gutschein für Sportgeräte, mit T-Shirts zur Erinnerung an den Internationalen Bodenseeschulcup, einer persönlichen Urkunde für jede Schülerin, einem Maskottchen und einem Buch der Unfallkasse mit Ideen für den Sportunterricht reiste das Team am späten Nachmittag froh und zufrieden zurück nach Trier. (Quelle: Sr. Cäcilia Born/Blandine-Merten-Realschule Trier)