Wittlich: U14-Handballerinnen des Peter-Wust-Gymnasiums erfolgreich

0
Foto: N. Posnien/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

WITTLICH. Erfolgreich ist das U14-Handballteam der Mädchen des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich in den diesjährigen Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ gestartet. Mit zwei Siegen und einer Niederlage qualifizierte sich das Team für den Regionalentscheid im Januar.

Für das PWG waren am Start: Johanna Thielen, Anisa Kastrati, Eva Thetard, Diana Dell, Ella Follmann, Emma di Martino, Leonie Hessek, Ida Flesch, Eva Bauer, Nika Schweizer, Maila Neukirch und Frida Kowall. Betreut wurde das Team von Herrn Posnien, unterstützt durch Mia Plohmann (MSS 13) und Anna Schönhofen (MSS 12). (Quelle: N. Posnien/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)

Vorheriger ArtikelErfolgreiche Leichtathletinnen der Blandine-Merten-Realschule Trier geehrt
Nächster ArtikelHitzige Debatte über Gewalt an Schulen: CDU-Chef greift SPD scharf an

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.