Wittlich: U14-Handballerinnen des Peter-Wust-Gymnasiums erfolgreich

WITTLICH. Erfolgreich ist das U14-Handballteam der Mädchen des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich in den diesjährigen Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ gestartet. Mit zwei Siegen und einer Niederlage qualifizierte sich das Team für den Regionalentscheid im Januar.

Für das PWG waren am Start: Johanna Thielen, Anisa Kastrati, Eva Thetard, Diana Dell, Ella Follmann, Emma di Martino, Leonie Hessek, Ida Flesch, Eva Bauer, Nika Schweizer, Maila Neukirch und Frida Kowall. Betreut wurde das Team von Herrn Posnien, unterstützt durch Mia Plohmann (MSS 13) und Anna Schönhofen (MSS 12). (Quelle: N. Posnien/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)