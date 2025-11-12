++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super-Variante geht noch weiter hoch ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 13.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 13.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für die Super-Variante Super 98 (SuperPlus) erneut erhöht.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnerstag dann weiter 1,508 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt ebenfalls stabil, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,496 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird nochmal 2,0 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag jetzt  1,636 Euro kostet.

