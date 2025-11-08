++ Trier: Schwerer Unfall bei Filsch – 17-jähriger Kradfahrer tot ++

Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

TRIER. Am 8.11.2025 kam es gegen 0.35 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L144 in Höhe der Ortslage Trier-Filsch. Hierbei befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die L144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die L144 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt.

Im Einsatz befanden sich: Berufsfeuerwehr Trier mit technischer Hilfeleistung, Notarzt und zwei Rettungswagen, Polizeiinspektion Trier mit drei Streifen, Fuhrpark Stadtraum Trier, Gutachter, Notfallseelsorge. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

