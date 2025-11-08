Haustür eingetreten: Aggro-Randalierer in Bernkastel in Psychiatrie eingeliefert

0
Foto: Julian Stratenschulte / dpa / Symbolbild

BERNKASTEL-KUES. In der Nacht vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag, gegen 0.45 Uhr, meldete sich eine Hausbewohnerin, welche im Bereich des Marktplatzes wohnt und teilte mit, dass eine männliche Person ihre Hauseingangstüre eingetreten hätte. Nach einem Wortgefecht sei dieser dann in Richtung der Moselbrücke geflüchtet.

Dort konnte der 33-jährige Mann von zwei Streifen der Polizei angetroffen werden. Dieser ging die Einsatzkräfte sofort aggressiv an, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei trat er nach den eingesetzten Beamten, diese blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein nahes Krankenhaus eingeliefert. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger Artikel++ Trier: Schwerer Unfall bei Filsch – 17-jähriger Kradfahrer tot ++
Nächster ArtikelSchutz vor Drohnen: RLP-Grüne fordern länderübergreifendes Konzept

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.