++ Region: Sonne und milde Temperaturen bis 17 Grad – nachts Frost möglich ++

So lässt sich der Herbst genießen: Tagsüber schickt die Sonne wärmende Sonnenstrahlen, von Schmuddelwetter keine Spur. Nachts wird es jedoch kalt, leichter Frost ist möglich.

OFFENBACH. Vor allem die Menschen im Süden von Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich heute Vormittag über wärmende Sonnenstrahlen freuen. Ansonsten ist es wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Nachmittag lockern sich die Wolken auf. Dazu wird es mild. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad, in Hochlagen auf 10 bis 12 Grad. Nachts muss bei längerem Aufklaren mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden. Lokal kann sich Nebel bilden.

Heiter und zunehmend sonnig wird es der Vorhersage zufolge am Mittwoch. Die Temperaturen können auf 17 Grad steigen. Nachts ist es wieder kalt und es muss mit Nebel gerechnet werden. (Quelle: dpa)