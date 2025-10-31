++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 01.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 01.11.25, 00.00 Uhr:

Der Kraftstoff Super 98 wird ab Mitternacht zum zweiten mal hintereinander teurer.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Samstag weiter 1,452 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag weiter 1,480 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird 2,0 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,600 Euro kostet.