Zeugen verhindern weitere Flucht: Fahrer nach Crashs in Echternacherbrück gestellt

ECHTERNACHTERBRÜCK – Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, um 14:15 Uhr, wurde die Polizei Bitburg über einen unsicher geführten blauen SUV informiert, der von Ralingen in Richtung Echternacherbrück unterwegs war.

Dank der laufenden Standortmeldungen aufmerksamer Zeugen konnte der Wagen in Echternacherbrück festgestellt werden.

Alkoholisierung und Fahrerflucht

Es stellte sich heraus, dass der PKW zuvor bereits an einem Kreisverkehr in Echternacherbrück verunfallt war und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Nachdem der Fahrer erneut verunfallte und zum Stillstand kam, verhinderten Zeugen eine mögliche weitere Flucht.

Die Polizeibeamten stellten bei dem 56-jährigen Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Die Polizei Bitburg dankt den couragierten Zeugen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder geschädigt wurden, sich bei der Dienststelle zu melden.