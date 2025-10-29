Notoperation: Frau sticht im Streit Mann mit Küchenmesser nieder

0
Mann mit Messer vor einem Blaulicht
Foto: dpa Archiv

ANNWEILER AM TRIFELS – An der Weinstraße soll eine Frau ihren Mann mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichteten, ist der Mann inzwischen außer Lebensgefahr. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Die 44-Jährige war den Angaben nach am Dienstag zu Hause in Annweiler am Trifels mit ihrem 43 Jahre alten Ehemann in Streit geraten. Der Mann erlitt durch den Messerangriff schwere Verletzungen. Er konnte sich zu Nachbarn flüchten und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Die 44-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Sie wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Vorheriger ArtikelRazzien gegen Cannabis-Bande – Plantagen ausgehoben
Nächster ArtikelPolizei gibt Entwarnung: Messeralarm an Schule war Fehlalarm

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.