Verunreinigung mit Kunststoff-Teilen: Edeka ruft Schinkenwürfel zurück

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Kunststoff-Teilen ruft Edeka ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Betroffen ist neben Nordrhein-Westfalen auch Rheinland-Pfalz.

DÜSSELDORF/MAINZ. Edeka hat eine Charge Schinkenwürfel seiner Eigenmarke «Gut & Günstig» zurückgerufen. Betroffen seien die «Delikatess Rohschinkenwürfel» (2 x 125 Gramm) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 12. Dezember 2025, der Los-Nummer L4432514 sowie dem Zeitstempel von 6:50 bis 9:56 Uhr, teilte die EDEKA Südwest Fleisch GmbH mit. Von einem Verzehr der Schinkenwürfel werde abgeraten.

Geschäfte in zwei Bundesländern betroffen

Der Rückruf erfolge vorbeugend, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Fremdkörper aus Kunststoff in einzelnen Packungen befänden. Das betroffene Produkt sei vorwiegend in den «Edeka»- und «Marktkauf»-Läden in Nordrhein-Westfalen sowie den angrenzenden Gebieten von Rheinland-Pfalz angeboten worden. Es wurde demnach aus dem Verkauf genommen.

Wer das entsprechende Produkt gekauft habe, könne es auch ohne eine Vorlage des Kassenbons gegen eine Erstattung des Kaufpreises im Geschäft zurückgeben. (Quelle: dpa)