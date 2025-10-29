Wildunfall bei Landscheid: 29-Jähriger landet im Straßengraben – Notbremsung erfolglos

LANDSCHEID. Am 29.10.2025, gegen 0.05 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 60 von Großlittgen kommend in Fahrtrichtung Landscheid. Hier überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn.

Der 29-Jährige versuchte durch eine Notbremsung und eine Ausweichbewegung die Kollision zu verhindern, was nicht gelang. Durch die abrupte Ausweichbewegung kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, es musste abgeschleppt werden. Das Reh lief nach der Kollision weiter. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)