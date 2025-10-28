Trier: Erfolgreicher „Schwarztest“ in der Integrierten Leitstelle Trier

TRIER – Heute Morgen zwischen 6.00 und 6.30 Uhr wurde in der Integrierten Leitstelle Trier ein sogenannter Schwarztest durchgeführt.

Dabei werden die Systeme vom regulären Stromnetz getrennt und über die bestehenden Rückfalloptionen betrieben.

Der Test hat reibungslos funktioniert – die Erreichbarkeit und die Arbeitsabläufe der Integrierten Leitstelle wurden zu keiner Zeit eingeschränkt.

Solche Tests der Rückfallsysteme sind wichtig, damit diese im Bedarfsfall ohne Probleme funktionieren und die Arbeitsfähigkeit der Leitstelle sicherstellen können. Die Tests werden vorab mit allen beteiligten Behörden abgestimmt, um bei eventuellen Problemen schnell reagieren zu können.

Die Integrierte Leitstelle Trier ist neben dem Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier auch für den Eifelkreis, den Vulkaneifelkreis sowie die Kreise Bernkastel-Wittlich und Birkenfeld zuständig.

Rund 626.000 Menschen leben in diesem Gebiet. Betrieben wird die Leitstelle von der Stadt Trier und dem DRK Landesverband RLP, zuständige Behörde für den Rettungsdienst ist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg.