Nach Havarie auf der Mosel: Ladung von Frachtschiff wird umgeladen

Beim Wenden gerät der Frachter zu dicht ans Ufer und setzt auf. Bevor das Leck repariert wird, sind erst einmal andere Arbeiten nötig.

KOBLENZ. Das auf der Mosel bei Koblenz verunglückte Frachtschiff soll vor einer Reparatur abgeladen werden. Damit werde das Schiff leichter und die Leckage gerate über Wasser, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz.

Wann dies geschehen werde und wann die Reparatur erfolge, sei bislang nicht bekannt. Der mit 980 Tonnen Talkum beladene Frachter war am Samstagmorgen beim Wenden zu nah ans Ufer gekommen und aufgesetzt. Ein rund 20 Zentimeter großes Leck entstand, Wasser trat ein (lokalo.de berichtete). Verletzt wurde niemand. Auswirkungen auf die Schifffahrt hat der nach der Havarie am Mosel-Ufer befestigte Frachter nicht. (Quelle: dpa)