Dreister Diebstahl: Baumaschinen und -geräte aus Rohbau in Daun geklaut

DAUN. Im Zeitraum vom Nachmittag des 24.10.2025 bis zum Morgen des 27.10.2025 drangen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Wehbrüschstraße in Daun ein. Hierbei verschafften sie sich Zutritt zu einem Raum, indem diverse Baumaschinen und -geräte gelagert waren.

Diese Gegenstände wurden allesamt durch die Täter entwendet. Es entstand Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)