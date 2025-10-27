Dreister Diebstahl: Baumaschinen und -geräte aus Rohbau in Daun geklaut

0
Deutsches Polizeiauto seitlich mit Schriftzug
Foto: pixabay / Symbolbild

DAUN. Im Zeitraum vom Nachmittag des 24.10.2025 bis zum Morgen des 27.10.2025 drangen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Wehbrüschstraße in Daun ein. Hierbei verschafften sie sich Zutritt zu einem Raum, indem diverse Baumaschinen und -geräte gelagert waren.

Diese Gegenstände wurden allesamt durch die Täter entwendet. Es entstand Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelRechtsextremistische Graffiti im Saarland: Polizeilicher Staatsschutz ermittelt
Nächster ArtikelVulkaneifel: LKW kracht durch Leitplanke und stürzt in die Tiefe!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.