Luxemburg: Falscher Bankmitarbeiter – Polizei klärt Betrugsmasche bei Bankkartenmissbrauch auf

ESCH-BELVAL/LUXEMBURG – Am Abend des 21.10.2025 wurde die Polizeiinspektion Esch-Belval über einen Mann in einem Geschäft in der Avenue du Rock’N‘Roll informiert. Der Mann versuchte, mehrere Artikel unter Verwendung verschiedener Bankkarten zu bezahlen. Eine eintreffende Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen vor Ort stellen.

Aufklärung von Diebstahl und Betrugsmasche

Die polizeilichen Überprüfungen ergaben, dass die vom Mann genutzten Bankkarten entwendet waren. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein Zusammenhang zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug sowie einer Betrugsmasche hergestellt werden.

Bei letzterer gaben sich die Täter als falsche Bankmitarbeiter aus und holten unter einem Vorwand Bankkarten bei einem der Opfer ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.