Hermeskeil: Brandstiftung in der Nacht – Mülltonnen angezündet

HERMESKEIL – Am 20.10.2025, gegen 01:20 Uhr, kam es im Rosenweg in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung durch Brandstiftung. Unbekannte Täter, bei denen es sich vermutlich um Kinder oder Jugendliche handelt, setzten den Inhalt von zwei Papiermülltonnen in Brand.

Sachschaden und Zeugenaufruf der Polizei

Die Mülltonnen wurden durch das Feuer vollständig zerstört und sind nicht mehr einsetzbar. Zudem wurde ein Kunststoffmüllsack angezündet. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte die Täter und störte sie bei ihrem Handeln. Die Unbekannten konnten daraufhin unerkannt die Tatörtlichkeit verlassen. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Tat oder zu den möglichen Tätern. Informationen nimmt die Dienststelle unter +496503/9151-0 oder per E-Mail entgegen.