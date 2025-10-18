Junge Frau nach Überschlag mit Pkw durch Autodach gerettet

SPIESEN-ELVERSBERG/ST. INGBERT – Durch das Öffnen des Panoramadachs ihres Wagens hat die Feuerwehr nach einem Unfall eine junge Autofahrerin gerettet.

Ihr Auto war in der Nacht kurz vor Spiesen-Elversberg (Landkreis Neunkirchen) von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Feuerwehr schilderte. Das Fahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen, sodass die Fahrerin allein nicht mehr rauskam.

Die Feuerwehr St. Ingbert sicherte den Wagen und öffnete das Panoramadach sowie den Gurt der Fahrerin. Die Frau schaffte es dann, allein ins Freie zu klettern.

Dort wurde sie vom Rettungsdienst versorgt. Einem Sprecher zufolge war sie dem Anschein nach – bis auf den Schock – glücklicherweise unverletzt, wurde vorsichtshalber aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.